ميلان يفوز على ساسولو ويواصل صدراة الدوري الإيطالي

نجح أي سي ميلان على ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي، "الكالتشيو".

أحرز لياو مهاجم ميلان في الثانية السادسة من المباراة ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه ، حيث يعد هدفه الأسرع في تاريخ مسابقة الدوري، ثم سجل أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني في

الدقيقة 26 ، فيما سجل هدف ساسولو الوحيد ، دافيدي بيراردي في الدقيقة 89.

ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن جاره إنتر ميلان، فيما توقف رصيد ساسولو عند 23 نطقة في المركز السادس.