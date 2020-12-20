مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليدز يوناتيد man united vs leeds united في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الاحد

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد، فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، لخوض مباراة الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/ 2021، ويستهدف الشياطين الحُمر الفوز بمباراة اليوم للعودة إلى المربع الذهبى بعد أن تمكنت كتيبة سولشاير من الوصول للمركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 23.
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد اليوم والقنوات الناقلة
تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد، فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، وتذاععبر قناة beIN Sports HD 1
ويدخل رجال أوليه جونار سولشاير مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم على شيفلد يونايتد بنتيجة 3-2 في مباراة الجولة الماضية من البطولة، وتقدمهم للمركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف عن إيفرتون الذى يحتل المركز الخامس.
ويامل مانشستر يونايتد في استغلال عامل الأرض لتقديم مباراة قوية وتحقيق فوز ثمين يعزز موقفهم في المنافسة على
على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبذل ليدز يونايتد قصارى جهده اليوم لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية، أمام مانشستر يونايتد، على أمل الخروج بنقطة واحدة على الأقل من المباراة لتجنب التراجع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة.
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