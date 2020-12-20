ليستر سيتي يضرب توتنهام بثنائية في البريميرليج

فاز ليستر سيتي على نظيره توتنهام، بهدفين نظيفين ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب توتنهام الجديد، ضمن الجولة الرابعة عشر من

سجل جيمي فاردي هدف ليستر سيتي الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عبر ركلة

جزاء، ثم سجل توبي ألديرفيلدر مدافع توتنهام ، هدف الضيوف الثاني "هدف عسكي" في الدقيقة 59.

رفع ليستر سيتي رصيده 27 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد توتنهام عند 25 نقطة في المركز الرابع.