ليستر سيتي يضرب توتنهام بثنائية في البريميرليج

فاز ليستر سيتي على نظيره توتنهام، بهدفين نظيفين ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب توتنهام الجديد، ضمن الجولة الرابعة عشر منالدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل جيمي فاردي هدف ليستر سيتي الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عبر ركلة
رفع ليستر سيتي رصيده 27 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد توتنهام عند 25 نقطة في المركز الرابع.
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