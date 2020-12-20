Yalla Live مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد بث مباشر يلا شوت الجديد الدوري الانجليزي

أعلن النرويجي أولى جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه خلال مباراته أمام نظيره ليدز يونايتد التي تقام على ملعب "أولد ترافورد"، فى السادسة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/ 2021.

مان يونايتد ضد ليدز

وجاء التشكيل كالتالي ..



حراسة المرمى: دى خيا

الدفاع: ليندلوف ، ماجواير ، شو ، بيساكا

الوسط: فريد ، مكتومناى ، جيمس

الهجوم: فرنانديز ، مارسيال ، راشفورد

يدخل رجال أولى جونار سولشاير

مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم على شيفلد يونايتد بنتيجة 3-2 فى مباراة الجولة الماضية من البطولة، وتقدمهم للمركز الثالث فى جدول ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف عن إيفرتون الذى يحتل المركز الخامس.

ويامل مانشستر يونايتد فى استغلال عامل الأرض لتقديم مباراة قوية وتحقيق فوز ثمين يعزز موقفهم فى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبذل ليدز يونايتد قصارى جهده اليوم لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد، على أمل الخروج بنقطة واحدة على الأقل من المباراة لتجنب التراجع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد المركز الـ 14 برصيد 17 نقطة.