اختار الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ٢٠ لاعبا للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة نادي الاتحاد الليبي في ذهاب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويسافر فريق بيراميدز في العاشرة من صباح الاثنين إلى الإسكندرية على أن يخوضمرانه الأخير في السادسة والنصف مساء باستاد الإسكندرية، الذي يحتضن المباراة المقرر لها الخامسة من مساء الثلاثاء.
وضمت القائمة المختارة:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - أحمد
خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - إيريك تراوري
خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي والسعيد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.