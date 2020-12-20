ننشر صورة لوجو الدوري الجديد بعد التعديل

تنشر الوفد صورة اللوجو النهائي للدوري الممتاز، بعد التعديل عليه من جانب مسؤولي اتحاد الكرة.

وأجرى الاتحاد المصري لكرة القدم بعض التعديلات باللوجو، ليتم الإعلان عنه بشكل نهائي اليوم الأحد.

ويظهر في اللوجو الجديد إضافة بعض الألوان مثل الابيض والأحمر وكذلك تفتيح عين أبو الهول وتحديد ملامحه بشكل أكثر وضوحا عن اللوجو السابق.

وكان اتحاد الكرة أعلن لوجو الدوري الجديد وقت إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

من جانب اخر، أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على

بعثة المنتخب الوطني للشباب مساء أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار ايجابية الكابتن ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.ومن المقرر أن يسمح للاعبين ال 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم ، فيما يستمر المصابون في فندق العزلتحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.

فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في تصفيات شمال أفريقيا، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.