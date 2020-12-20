سجل رفائيل لياو مهاجم ميلان أسرع هدف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي حيث هز شباك ساسولو بعد ست ثوان اليوم الأحد.
واستحوذ هاكان شالهان أوغلو على الكرة بعد ركلة البداية مباشرة وتوغل بالكرة في دفاع ساسولو ثم أرسل تمريرة أرضية إلى المُندفع من الخلف لياو ليسدد بقوة في مرمى الحارس أندريا كونسيلي.
ووفقًا لشركة أوبتا للإحصاءات، فإن باولو بوجي لاعب بياشينزا كان صاحب أسرع هدف في تاريخ المسابقة عندما هز شباك فيورنتينا بعد مرور ثماني ثوان في 2001.
كانت هذه تفاصيل خبر حدث تاريخي في مباراة ساسولو وميلان..البرتغالي لياو يُسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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