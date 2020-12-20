جوارديولا يُحذر نجوم مانشستر سيتي بعد أحداث مباراة ساوثامبتون

شعر المدير الفني لماشستر سيتي، بيب جوارديولا بغضب شديد بسبب إهدار لاعبي فريقه الكثير من الفرص خلال المباراة التي انتهت بفوز السيتيزنز بهدف نظيف على مضيفه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس السبت، وطالب اللاعبين بتطوير قدرتهم على إنهاء الهجمات بنجاح إذا أرادوا فعليًا المنافسة على لقب البريميرليج.

ومنح الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي تقدمًا مبكرًا، لكن البلجيكي كيفين دي بروينه، البرتغالي برناردو سيلفا، والجزئري رياض محرز أهدروا فرصًا حقيقية للتهديف وتعزيز التقدم، حيث لم تكن هذه المرة الأولى التي يهدر فيها لاعبو السكاي بلوز الكثير من الفرص خلال الموسم الحالي.

وأحرز مانشستر سيتي 19 هدفًا خلال 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، وهو الرقم الذي أحزرالفريق ضعفه خلال نفس الفترة من الموسم الماضي (37 هدفًا).

وشدد جوارديولا في تصريحات عقب المباراة، قائلًا: “هدفنا هو السعي للفوز بالمباريات والتقدم نحو قمة الدوري بأسرع ما يمكن، لكن أداءنا في الخط الأمامي ليس جيدًا وسنتعرض للمعاناة إن لم نحقق تحسنًا في هذا الجانب ونسجل المزيد من الأهداف”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن المتصدر ليفربول، الذي سحق كريستال بالاس بسباعية نظيفة أمس السبت.

يذكر أن مانشستر سيتي سيلتقي مع الجريح آرسنال في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد غد الثلاثاء.