بايرن ميونخ: إصابة كينجسلي كومان ليست خطيرة جدًا

أكد نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني اليوم الأحد أن جناحه الفرنسي كينجسلي كومان لم يتعرض لإصابة خطيرة خلال الفوز 2 1/ على ملعب باير ليفركوزن أمس السبت.
وأوضح بايرن بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي “كومان تعرض فقط لتمزق في أربطة الساق اليسرى”.
وغادر كومان 24/ عامًا/ الملعب في الدقيقة 33 لكن تقييم حالة إصابته يشير إلى عدم ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب.
ويخوض بايرن مباراته التالية في الثالث من يناير المقبل أمام ضيفه ماينز.
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