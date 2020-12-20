شكرا لقرائتكم خبر عن ‏تدريبات إضافية للمثلوثي و بامبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تخصيص تدريبات إضافية للثنائي حمزة المثلوثي وكريم بامبو بعد انتهاء التدريبات الجماعية. وقام الثنائي بأداء تدريبات منفردة من أجل تجهيزهما للمباريات المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.‏ الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

كانت هذه تفاصيل خبر ‏تدريبات إضافية للمثلوثي و بامبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.