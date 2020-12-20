شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات ساخنة لذوي الهمم ببطولة الجمهورية للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت فعاليات بطولة الجمهورية لذوي الهمم والتي أقيمت على صالة نادي طلائع الجيش منافسة ساخنة بين جميع اللاعبين (بنين وبنات) في مختلف الأعمار السنية وذلك ضمن منافسات الاعاقة الذهنية والحركية والبصرية.

وحرص محمد الدهراوي رئيس الاتحاد على التواجد في المنافسات بجانب بقية أعضاء مجلس الادارة الذين حرصوا على تسليم الميداليات لأصحاب المراكز الأولى بالبطولة.

فعلى صعيد منافسات الإعاقة الحركية، انتزع اسلام عمرو لاعب البنك الأهلي الصدارة في منافسات تحت 18 سنة، بينما فازت يمنى طارق لاعبة النصر الجمهوري بالاسكندرية على المركز الأول فوق 18 سنة.

وجاءت أمنية رضا لاعبة البنك الأهلي وعبدالرحمن محمد لاعب عز الدخيلة بالاسكندرية في صدارة تحت 16 سنة، بينما جاء عبدالعزيز عاصم لاعب النصر بالدقهلية في قمة فوق 18 سنة.

وعلى صعيد منافسات الإعاقة البصرية، فاز زياد الطنيخي لاعب العربي الرياضي بالبحيرة بصدارة تحت 16 سنة، ومحمد باسم لاعب السكة الحديد بالاسكندرية تحت 12 سنة، وأسماء طارق لاعبة مركز شباب الجديدة بالشرقية تحت 18 سنة، ورحمة أحمد لاعبة مركز شباب المثلث بالسويس تحت 12 سنة، وشيماء عبدالمقصود لاعبة السكة الحديد بالاسكندرية تحت 16 سنة، ومروة أحمد لاعبة وادي دجلة فوق 18 سنة، وبسملة عاشور لاعبة مركز شباب الحرية بدمنهور وكريم فتوح لاعب مركز شباب مدينة دمياط تحت 10 سنوات.

وفاز عبدالرحمن عبدالمقصود لاعب السكة الحديد بالاسكندرية تحت 18 سنة، وزميله أحمد جابر تحت 14 سنة، وصبري عطية لاعب البنك الأهلي فوق 18 سنة.

وعلى صعيد منافسات الإعاقة الذهنية، فاز يوسف خالد لاعب مركز شباب دمياط ورحاب أنور لاعبة 6 اكتوبر بصدارة تحت 18 سنة، ويوسف عبدالنبي لاعب مركز شباب محلة أبوعلي بكفر الشيخ وإسراء أشرف لاعبة مركز شباب المعصرة تحت 12 سنة.

وفاز مصطفى أبوالفتوح لاعب البنك الأهلي وسلمى علاء الدين لاعبة الأهلي بصدارة فوق 18 سنة، ومحمود رضا لاعب مركز شباب منية شبين بالقليوبية وشاهندة طارق لاعبة 23 يوليو بالغربية تحت 10 سنوات.

واعتلت ياسمين يوسف لاعبة شباب دربالة بالاسكندرية وزياد السيد لاعب مركز شباب طنطا منافسات تحت 14 سنة، ومحمد شعبان لاعب نادي الجيزة تحت 16 سنة.