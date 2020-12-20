شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب «زيزو» باستعادة مستواه الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل أحمد سيد «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وذلك لليوم الثاني على التوالي بسبب الإجهاد.

وفضّل باتشيكو منح اللاعب راحة من أجل استعادة جهوده بشكل لائق قبل مباراة الزمالك المقبلة أمام الغزالة التشادي، حيث يعول باتشيكو عليه ليكون الورقة الرابحة إذا استعاد مستواه.

كما حصل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها ٢٣ ديسمبر الجاري.