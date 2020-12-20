شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب دعم الإعلام للجنة الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سعادته بالجيل الجديد من الإعلاميين الذين يقودون منظومة الإعلام الرياضي خلال الفترة الأخيرة. وقال، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم: إن الإعلامى يجب أن يحب بلده ويدعم ويساند كل ما يخص مصلحة الكرة المصرية. وتمني مجاهد دعم وسائل الإعلام للمنظومة الرياضية المصرية، بما يعود بالنفع على الكرة المصرية ككل. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يطلب دعم الإعلام للجنة الثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.