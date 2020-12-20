شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجبلاية: مهمتي إعادة الأمور لطبيعتها داخل اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس لجنة التطبيع التي تدير اتحاد الكرة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يتابع الأمور في مصر بشكل دائم ومستمر.

وقال مجاهد، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج جمهور التالتة: «فيفا شاف الوضع في مصر وتحديدا داخل اتحاد الكرة غير طبيعي، فشكل لجنة تطبيع برئاسة عمرو الجناني ثم برئاستي».

وأوضح أن معنى لجنة التطبيع هو إعادة الأمور لطبيعتها داخل الاتحاد وانتخاب مجلس إدارة شرعي ومنتخب من أعضاء الجمعية العمومية، صاحب الحق الوحيد في اختيار من يمثلها في رئاسة الاتحاد الأهليّ.