شكرا لقرائتكم خبر عن روقا وعبد العزيز ينتظمان في التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة محمد أشرف «روقا» ومحمود عبدالعزيز «زيزو»، لاعبي الفريق، بعد أن خضعا لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم، أمس.

وانتظم الثنائي في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.