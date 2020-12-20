شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبي الزمالك في بداية المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في بداية مران اليوم على زيادة التدريبات البدنية من أجل رفع الحمل البدني للاعبين لزيادة معدلات لياقتهم.

وأشرف كوستا، المدرب العام، وباتشيكو على المران المقام بملعب عبداللطيف أبورجيلة بشكل مستمر لمتابعة حالة اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.