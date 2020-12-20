شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريب إضافى لحمزة المثلوثى وتأهيل أوباما وحازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على تخصيص تدريبات إضافية للثنائى حمزة المثلوثى وكريم بامبو، لاعبى الفريق، بعد انتهاء التدريبات الجماعية وقام الثنائى بأداء تدريبات منفردة من أجل تجهيزهما للمباريات المقبلة، فيما خضع حازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى بعد انتهاء الفريق من التدريبات الجماعية ويسعى الجهاز للوصول بالثنائى لأعلى مستوى لتجهيزهما للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة جازيل بطل تشاد الذى واجه أزمة فى المطار ببلاده قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة، ويحاول مسئولو النادى التشادى حل الأزمة فى التوقيت الحالى من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة غداً الاثنين بدلا من اليوم الأحد، لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وتكمن الأزمة الخاصة بالفريق التشادى فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، وتجرى مناقشات فى الوقت الحالى بين النادى التشادى مع اتحاد الكرة ووزير الرياضة هناك، من أجل الحصول على موافقة بالسفر إلى القاهرة وحل الأزمة خلال الساعات الجارية من أجل التمكن من القدوم إلى مصر ومواجهة الزمالك.

وبذلك سيتأخر وصول الفريق التشادى إلى القاهرة، على أن يتحدد الموعد النهائى لوصولهم خلال الساعات المقبلة، بعدما كان من المقرر أن يصل منافس الزمالك فى الساعة الواحدة من صباح غد الاثنين، حيث ستتواصل إدارة الكرة بالزمالك مع بطل تشاد من أجل استقبالهم فى مطار القاهرة الدولى فور تحديد الموعد النهائى لوصول الفريق بعد تعطل رحلة اليوم.

ويؤكد مسئولو جازيل التشادى لنظرائهم فى الزمالك أنهم يعملون فى الوقت الحالى على حل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض.