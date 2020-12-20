شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهى تدريباته ويسافر إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى فريق أسوان الرياضى مرانه الأخير قبل لقاء المصرى بالجولة الثالثة غدا الاثنين فى الساعة السابعة والنصف مساءً، قبل أن يغادر الفريق إلى برج العرب، بمرافقة اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة النادى وخالد جمال عبد الناصرعضو مجلس الإدارة، وتشهد قائمة الفريق عودة حارس المرمى عمر رضوان بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به فى مباراة إنبى فى الأسبوع الأول وتسببت فى غيابه عن مباراة طلائع الجيش فى الأسبوع الثانى.

ويواصل الثنائى عمرو ناصر مهاجم الفريق وإسلام سرى تدريباتهما العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد عبد الغفار كما يقترب من الشفاء اللاعب الغانى سولمون منساه ومن المنتظر إنضمامة للتدريبات الجماعية للفريق عقب لقاء المصرى وبداية الاستعداد لملاقاة الجونة فى الأسبوع الرابع بملعب بترو سبورت.