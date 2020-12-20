شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهى تدريباته ويسافر إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى فريق أسوان الرياضى مرانه الأخير قبل لقاء المصرى بالجولة الثالثة غدا الاثنين فى الساعة السابعة والنصف مساءً، قبل أن يغادر الفريق إلى برج العرب، بمرافقة اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة النادى وخالد جمال عبد الناصرعضو مجلس الإدارة، وتشهد قائمة الفريق عودة حارس المرمى عمر رضوان بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به فى مباراة إنبى فى الأسبوع الأول وتسببت فى غيابه عن مباراة طلائع الجيش فى الأسبوع الثانى.
ويواصل الثنائى عمرو ناصر مهاجم الفريق وإسلام سرى تدريباتهما العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد عبد الغفار كما يقترب من الشفاء اللاعب الغانى سولمون منساه ومن المنتظر إنضمامة للتدريبات الجماعية للفريق عقب لقاء المصرى وبداية الاستعداد لملاقاة الجونة فى الأسبوع الرابع بملعب بترو سبورت.
من جهته، أعرب سامى الشيشينى، المدير الفنى لفريق أسوان، عن سعادته بعد الفوز الثمين الذى انتزعه أبناء الجنوب على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، وقال الشيشينى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "ربنا كرمنا على قد تعبنا، قبل الدوري كل الفرق كانت طمعانة فينا، الهيكل الأساسي مشي وجمعت فريق جديد الجهاز الفني بتاعي مكانش بيريح، كنا بنشتغل بالليل وبالنهار، ولذلك أشكرهم".
وأضاف، "كنت بلعب مباراة الطلائع فى حدود إمكانياتي، وبحيي كابتن طارق العشري لأن حصله غيابات مؤثرة، كل الفرق عندها إمكانيات أعلى مننا ولذلك انا بعمل على أساس إمكانياتى، هيثم الفيل من اللاعبين أصحاب الخبرات، لم يبدأ مباراة إنبى ولكن بدأ أمام الطلائع ونجح فى استغلال الفرصة التى أتيحت له، لأننا كفريق لن تأتى لنا الكثير من الفرص ولذلك أشكر اللاعبين أنهم من الفرص البسيطة التى أتيحت لهم نجحوا فى تسجيلها.
وعن عدم احتفاله أو إظهار السعادة عقب تحقيق الانتصارات قال الشيشينى، "اللى بيحصل صفحة وتتقفل مش طبيعى بالنسبة لنا اللى بيحصل، ماتشين مش هما الدوري والفرحة تكون فى نهاية الدوري وليس الآن، ماقدرش أفرح دلوقتى وأنسى باقى المباريات".
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