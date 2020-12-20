شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف سبب استبعاد وليد سليمان من رحلة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم ينفذ تدريبات علاج طبيعي وتأهيلي بعد شكواه من الآم في الركبة، وأوضح عبد الحفيظ، أن سليمان سينضم إلى تدريبات الفريق بصورة طبيعية عقب العودة من النيجر بعد مواجهة سونيديب في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ، أن مروان محسن يسير بشكل جيد في البرنامج العلاجي والتأهيلي بعد شكواه من آلام في الركبة، وسوف ينتظم في التدريبات عقب العودة من النيجر.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة الفريق التي تتوجه اليوم إلى النيجر لملاقاة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ولم تشمل القائمة مروان محسن ووليد سليمان، الذين يخضعان لبرنامج علاجي وتأهيلي.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب الشيف محمد الدالي في رحلة الفريق إلى النيجر لمواجهة سونيديب، وقام الجهاز الفني بضم الدالي إلى بعثة الفريق، لإعداد الوجبات وفقا للبرنامج الغذائي الذي يسير عليه اللاعبون، خاصة في المباريات الخارجية.