شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية المصرية: لن نعتمد انتخابات اتحاد الكرة حال إقامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الدعوة لإقامة انتخابات اتحاد الكرة فى 30 يناير المقبل غير قانونى، وفقاً لقانون الرياضة الذى يؤكد الدعوة لإقامة الانتخابات فى الفترة ما بين أول يوليو إلى نهاية أكتوبر، مشيراً إلى أن أى اتحاد لم يدع لانتخابات فى هذه الفترة سيتم إقامة الانتخابات فى العام الذى يليه.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الدعوة لإقامة انتخابات اتحاد الكرة فى الفترة التى لم يحددها قانون الرياضة سيتم إبطالها على الفور حال الطعن عليها فى مركز التحكيم والتسوية الرياضى، مشدداً على أن اللجنة الأولمبية المصرية لن تعتمد انتخابات اتحاد الكرة حال إقماتها فى هذا الموعد.

واتفق مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل، وكشف مصدر فى اتحاد الكرة، أنه سيتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل، وبمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسى بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.

وكانت اللجنة الخماسية السابقة لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، عقدت اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 نوفمبر الماضى للانتهاء من التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي، وتنوى اللجنة الثلاثية عقد الانتخابات يوم 31 يناير المقبل.

وكان الفيفا وجه الشكر إلى اللجنة الخماسية مع تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربى وأحمد حسام، حيث إن الشواربى كان مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، أما أحمد حسام فكان رئيس لجنة الشباب فى الأهلي.