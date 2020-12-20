شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون جنيه تكاليف عضلات بيج رامى كل شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى ونائب أول الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، أن الاتحاد المصرى لا ينفق على بيج رامى، بل يتم الإنفاق على أنشطة وبطولات الهواة، وليس المحترفين، خاصة أن اللعبة مكلفة جداً وقاسية.

وأضاف فهيم، لتليفزيون الخليج 365، أن مصاريف الاتحاد المصرى تبلغ نصف مليون جنيه، وهو مبلغ لا يغطى مصاريف شهرين من إنفاق بيج رامى على اللعبة، من مكملات غذائية، وفيتامينات، وأطعمة وتدريبات أيضا، وهو المبلغ الذى تغطيه شركات عملاقة كبرى، وبذلك يكون بيج رامى ينفق فى 3 أشهر أكثر من ميزانية اتحاد كمال الأجسام كلها.

وأكد رامى السبيعى، بطل كمال الأجسام الفائز بلقب مستر أولمبيا 2020، أن تحقيق اللقب لم يكن أمرا سهلا، بل نتاج جهد وعمل طوال السنوات الثمانى الماضية حتى الفوز بالبطولة.

وأضاف بيج رامى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، من ولاية لاس فيجاس حيث تقام البطولة، أن الفوز فضل من الله، ونتيجة جهد وعمل، والفوز فضل من ربنا عليا، وبجتهد وأشتغل على نفسى وأعمل اللى عليا من 8 سنين، عشان أحقق اللقب".