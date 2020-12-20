شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلى للنيجر بعد إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب فيروس كورونا استعدادات النادى الأهلى لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر، والمقرر لها يوم 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

وتعددت الإصابات فى صفوف المارد الأحمر قبل السفر للنيجر بإفتتاحية المشوار الأفريقي، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كم عدد الإصابات بكورونا فى الأهلى قبل السفر للنيجر؟

ج: أربعة.. أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، تخلف اللاعبين رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة، وتأكد إصابتهم بكورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الذى تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.

س: من يقود الأهلى فنياً أمام سونيديب فى غياب موسيمانى؟

ج: يقود جونسون المدرب العام للأهلى الفريق خلال فترة غياب موسيمانى، حيث قاد الفريق فنيًا فى مواجهة غزل المحلة بالجولة الثانية لبطولة الدورى والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

س: كيف سيواجه الأهلى تفشى فيروس كورونا فى البلدان الأفريقية؟

ج: وفر مسئولو الأهلى طائرة خاصة لسفر الفريق للنيجر، لتوفير أقصى سبل الراحة للاعبين الذى يواجهون ضغط مباريات كبير من ناحية، ولتطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العالم مؤخرا.

س: ما هى غيابات الأهلى أمام بطل النيجر بعيداً عن الإصابة بكورونا؟

ج: يفتقد الأهلى جهود عدد من لاعبيه فى مستهل المشوار الأفريقى بسبب الإصابة، حيث يغيب مروان محسن وجونيور أجايى وحسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولى وناصر ماهر وكريم نيدفيد وسعد سمير.

س: من يترأس بعثة الأهلى فى النيجر بعد إصابة الدماطى بكورونا؟

ج: تقرر أن يترأس سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بعثة المارد الأحمر فى النيجر بعدماتخلف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى النيجر عن السفر مع فريقه بعد أن جاءت نتيجة مسحته إيجابية.