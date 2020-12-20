شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد خارج تدريبات الزمالك بسبب مرض والدته.. وراحة لزيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مصطفى محمد وأحمد زيزو، لاعبا الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم، الأحد، حيث جاءت الراحة التى حصل عليها مصطفى محمد بإذن من الجهاز الفنى بعدما أعلن اللاعب مرض والدته صباح اليوم، الأحد، ونشر مصطفى محمد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمعه بوالدته وعلق عليها قائلًا، "تقومى بالسلامة يا رب ياحبيبتى وربنا يخليكى لينا".

بينما حصل أحمد سيد "زيزو" على راحة من التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي بسبب الإجهاد، وفضل باتشيكو المدير الفنى للفريق منح اللاعب راحة من أجل استعادة جهوده بشكل لائق قبل مباراة الزمالك المقبلة أمام الغزالة التشادي فيما شهدت تدريبات الزمالك عودة محمد أشرف "روقا" ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعبا الفريق بعد أن خضعا لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم أمس وانتظم الثنائي في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة جازيل بطل تشاد الذى واجه أزمة فى المطار ببلاده قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة فى الساعات الجارية، ويحاول مسئولو النادي التشادي حل الأزمة فى التوقيت الحالي من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة غداً الاثنين بدلا من اليوم الأحد، لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وتكمن الأزمة الخاصة بالفريق التشادى فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، وتجرى مناقشات فى الوقت الحالى بين النادى التشادى مع اتحاد الكرة ووزير الرياضة هناك، من أجل الحصول على موافقة بالسفر إلى القاهرة وحل الأزمة خلال الساعات الجارية من أجل التمكن من القدوم إلى مصر ومواجهة الزمالك.

وبذلك سيتأخر وصول الفريق التشادى إلى القاهرة، على أن يتحدد الموعد النهائي لوصولهم خلال الساعات المقبلة، بعدما كان من المقرر أن يصل منافس الزمالك فى الساعة الواحدة من صباح غد الاثنين، حيث ستتواصل إدارة الكرة بالزمالك مع بطل تشاد من أجل استقبالهم فى مطار القاهرة الدولى فور تحديد الموعد النهائي لوصول الفريق بعد تعطل رحلة اليوم.

ويؤكد مسئولو جازيل التشادى لنظرائهم فى الزمالك أنهم يعملون فى الوقت الحالى على حل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض.