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شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبى: "بداية جديدة بالكونفدرالية.. الكل مركز".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تحت قيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، تدريبه قبل الأخير على ملعب الدفاع الجوى، استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي الاتحاد الليبي فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية فى مباراة الذهاب التى تقام بمصر للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.
ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز صورًا من تدريب الفريق، معلقين عليها: "بداية جديدة فى الكونفدرالية.. الكل مركز"، وكان بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية فى نسخته الماضية بعد الهزيمة من نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية.
وخضع اليوم، الأحد، فريق بيراميدز، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، استعدادًا لخوض مباراة الاتحاد الليبي، كما خضع أيضًا محمد حمدى، مدافع الفريق، لمسحة طبية لتحديد موقفه من العودة لصفوف الفريق فى المباراة المقبلة.
وتعرض محمد حمدى للإصابة بفيرس كورونا قبل ساعات من مواجهة الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
وخرج حينها محمد حمدى من التشكيل الأساسى لبيراميدز، ليدخل العزل المنزلى ويخضع لبروتوكول العلاج الذى نصت عليه وزارة الصحة، ومن المنتظر أن يجرى مسحة طبية جديدة، لتحديد موقفه من العودة للفريق أو الاستمرار فى العزللحين الشفاء التام من الفيرس.
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