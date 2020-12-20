شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها تتويج بيج رامى بلقب مستر أولمبية، وتصريح رئيس اتحاد كمال الأجسام بأن البطولة غير رسمية، بالإضافة إلى إصابة أفشة و السولية وربيعة بفيروس كورونا.

بيج رامى يتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020 .. صور

توج لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد اكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، وكان "بيج رامى"، وجه الشكر إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم، وذلك أثناء مشاركته فى بطولة مستر أوليمبيا 2020.

إصابة عمرو السولية وقفشة وربيعة بفيروس كورونا

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن تخلف اللاعبين رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الذى تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.

اتحاد الكرة يتقدم بملف لمجلس الوزراء الأحد المقبل لإقامة الانتخابات 31يناير

تجهز اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، ملفا سيتم تقديمه إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومجلس الوزراء الأحد المقبل، لإقامة انتخابات اتحاد الكرة فى 31 يناير المقبل، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وتكليفاته للجنة الجديدة، وسيتضمن ملف الجبلاية خطة اللجنة لإجراء الانتخابات بجانب عواقب عدم إجرائها.

تصريح صادم.. رئيس اتحاد كمال الأجسام: بطولة بيج رامى غير رسمية

أبدى عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام، عن سعادته باللقب الذى حققه رامى السبيعى الشهير ببيج رامى، وهو الفوز بمستر أولمبيا، البطولة الأشهر في العالم، وقال فهيم في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "، إن البطولة قوية وتحسب لمصر، إلا أنها غير معتمدة من الاتحاد الدولى، ولا تندرج ضمن الأجندة الدولية، بل هي مسابقة تنظمها أحدى الشركات الخاصة، وعبارة عن بطولة محترفين لكنها تنال شعبية وشهرة واسعة في مختلف دول العالم.

أحمد عادل عبد المنعم يعلن إصابته بفيروس كورونا قبل مواجهة الإسماعيلى

أعلن أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق الجونة، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عادل عبد المنعم عبر حسابه الشخصى على انستجرام "إيجابى كورونا الحمدلله دعواتك"، وكان أحمد عادل قد انضم إلى صفوف الجونة فى بداية الموسم الجارى قادماً من فريق مصر المقاصة.

الزمالك يرفض عرضًا لمصطفى محمد من الدورى الفرنسى مقابل 2.5 مليون دولار

تلقت اللجنة التى تدير نادى الزمالك عرضا وصفه بعض مسئولى النادي بـ"الهزلي" لكون قيمته 2.5 مليون دولار، لشراء مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر وذلك من أحد الأندية الفرنسية، وأوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك أن هذا العرض لا يليق باللاعب لذا سيتم رفضه، خاصة أن اللاعب تلقى عروضا من أندية تركية لضم اللاعب بقيمة مالية تصل إلى 4 ملايين دولار.

أزمة فى مطار تشاد تعطل قدوم منافس الزمالك إلى القاهرة

واجه جازيل بطل تشاد أزمة فى المطار ببلاده قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة فى الساعات الجارية، ويحاول مسئولو النادي التشادي حل الأزمة فى التوقيت الحالي من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة غداً الاثنين بدلا من اليوم الأحد، لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.