شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف كواليس استعداد الأهلي والزمالك للقمة على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن إصابات كورونا التى ضربت الأهلى على رأسهم محمد قفشة وعمرو السولية قبل مواجهة الزمالك فى قمة الدورى يوم 28 ديسمبر الجارى، وموقف الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 2001 بعد العودة من تونس والحديث عن تعيين لجنة ثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه الحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، واحتفال الأهلى بلقب القرن أمام أحد الفرق العالمية، وموقف الأهلى من التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.