شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: محمد صلاح الأحق بشارة الكابتن.. ومبروك لقفشة لقب أفضل هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى هو الأحق بشارة الكابتن مع ناديه، وقال حازم إمام فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" شارة الكابتن بتفرق مع اللاعيبة ولما بيحس اللاعب أنه اتظلم بيكون شايل من المدرب، ليفربول مرشح للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكلوب بيحاول يلم الدنيا، خاصة أن كل لاعب خارج من الملعب قالب وشه ولا أعتقد أن يستطيع كلوب السيطرة على الوضع فى الموسم الجديد".

وتابع حازم إمام :" محمد صلاح الأكبر والأفضل والأحق بشارة الكابتن خاصة فى غياب اللاعبين الأقدم منه فى ليفربول وكان لازم يدوها ليه".

وعن نادى الزمالك قال حازم إمام :" الناس اللى بتطلع شائعات وفاة إنسان مازال حياً تعتبر مريضة نفسياً، أتمنى نجاح لجنة الزمالك وأهم حاجة توفير الفلوس للاعيبة وحتى الآن الأمور تسير بشكل جيد، اللجنة بقالها أقل من شهر وسددت مستحقات بن شرقى وماشيين كويس فى ملف تمديد تعاقد فرجانى ساسى يبقى نصبر وبعدين نحكم عليهم".

وعن فوز هدف مجدى قفشة بلقب أفضل هدف فى دوري أبطال أفريقيا علق حازم إمام :" مبروك لقفشة ، التصويت تم بناء على الجماهير، وفى ناس شايفة هدف قفشة الأهم لأنه هدف تتويج ببطولة وناس شايفة أن هدف شيكابالا أجمل فنياً وهدف عالمى، كل واحد ليه وجهة نظره والهدفين حلويين".

وتسير الأمور بين النجم المصرى محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزى، ومدربه الألمانى يورجن كلوب من سيئ إلى أسوأ، بسبب إصرار الأخير على استبدال الفرعون المصرى من المباريات، أو عدم الاعتماد عليه أساسيا فى المباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ14 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكانت الأزمة الكبرى بين الطرفين هى منح يورجن كلوب شارة قيادة ليفربول إلى أليكساندر أرنولد، ظهير أيمن الفريق، أمام ميتلاند بالجولة الأخيرة فى دورى أبطال أوروبا، وفى ظل وجود محمد صلاح على أرض الملعب.

وعلق صلاح على ذلك فى حوار له لصحيفة أس الإسبانية، "صراحة كنت محبطا لهذا الأمر، وتوقعت بأن أكون قائد الفريق، لكنه قرار المدرب وعلى تقبله".

وألمح صلاح إلى إمكانية رحليه عن الريدز نهاية الموسم الجارى، وقال: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث فى المستقبل، لكن حاليا كل تركيزى مُنصب على الفوز بالدورى ودورى أبطال أوروبا مجددا رفقة فريقى".

وأضاف، "حاليا بإمكانى القول إن كل شىء فى يد النادى. بالطبع أريد تحطيم الأرقام هنا فى ليفربول، وأكرر أريد تحطيم كافة الأرقام، لكن كل شىء فى يد إدارة النادى بشأنى".

محمد صلاح حصد جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز مرتين سابقا، ويتصدر الترتيب حاليا برصيد 13 هدفا، متفوقا على سون هيونج مين نجم توتنهام وكالفيرت لوين.