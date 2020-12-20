شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة لدجلة استعدادًا لمواجهة سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، تحت قيادة اليونانى بابافاسيليو المدير الفنى، تدريبات بدنية شاقة، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة الخميس المقبل باستاد السام، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تم تأجيل مواجهة سموحة مع الزمالك فى الجولة الثالثة بسبب مشاركة الأخير فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحرص الخواجة اليونانى على رفع معدل الحمل البدنى لللاعبين فى مران اليوم، مع خوض بعض الفقرات التدريبية الفنية والتكتيكية، التى من المنتظر الاعتماد عليها فى مواجهة سموحة، كما خاض حراس المرمى على محمد عبد المنصف ومسعد عوض تدريبات خاصة على سرعة رد الفعل والتصدى للكرات المباغتة.

وكان وادى دجلة حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما يوم الأربعاء، الماضى، افتتح التسجيل لوادى دجلة محمد هلال في الدقيقة 13 من ركلة جزاء ثم تعادل للمقاولون العرب هيثم الجوينى من ضربة حرة في الدقيقة 45 قبل أن يستغل صلاح أمين مهاجم الغزلان خطأ محمود أبو السعود حارس الذئاب ويسجل الهدف الثانى ليزيد جراح الذئاب الذى تلقى خسارة في الجولة الأولى أمام الزمالك.

ويقع حاليًا فريق وادى دجلة فى المركز الخامس برصيد 4 نقاط بعد التعادل فى المباراة الأولى ثم الفوز فى الثانية، فيما يقع سموحة فى التاسع برصيد نقطتين من تعادلين.