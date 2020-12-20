شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائى يفحص لاعبى منتخب الشباب لتحديد موقف العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو الطب الوقائى على فحص لاعبى منتخب الشباب المصابين بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة الخاصة بهم فى فندق الإقامة بالقاهرة، لتحديد موقف العزل لكل لاعب وفقاً لحالته الصحية، وسيتم عزل لاعبين فى المنزل أصحاب الأعراض الخفيفة، وأصحاب الأعراض المتوسطة سيتم عزلهم فى الفندق، أما أصحاب الأعراض القوية فيتم نقلهم إلى أحد المستشفيات المتخصصة .

وأثبتت المسحات الخاصة بكورونا للاعبى منتخب الشباب عقب العودة من تونس استمرار إيجابية عينة كورونا لـ15 لاعباً بالإضافة إلى لاعبين جدد هما زياد فرج ومحمد أشرف، بالإضافة إلى علاء سعيد عامل المهمات، بينما لم تظهر النتيجة الخاصة بوليد ماهر منسق إعلامى المنتخب، وظهرت لباقى المنتخب بالكامل، واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب.

وقررت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها اتحاد الكرة، وتضم كلا من: حسين حلمى المستشار القانونى للجبلاية والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبى والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير، عقد جلسات استماع مع مدربى وإدارى وطبيب منتخب الشباب بعد العودة من تونس للوقوف على تفاصيل وأسباب الأزمة التى وقعت وحرمت الفراعنة من المشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا قبل اتخاذ القرارات وإعلانها.

ووصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، مساء أمس السبت، إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة فى بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.