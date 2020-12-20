شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المطروحى ينتظر موافقة الأهلى للتعاقد مع ياسر رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مجلس إدارة الرجاء المطروحى، برئاسة سعد أبو صندوق، موافقة مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب للتعاقد مع ياسر رضوان الذى يقود فريق الشباب بالقلعة الحمراء لقيادة الفريق المطروحى بالقسم الثانى.

ويعانى فريق الرجاء من تراجع النتائج منذ انطلاق المسابقة حيث فشل الفريق فىى تحقيق أى فوز خلال الأربع أسابيع الماضية، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.

وكان مجلس إدارة الرجاء وافق على الاستقالة التي تقدم بها محمد عبد السميع المدير الفني السابق للفريق عقب هزيمته أمام الأولمبى في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وكانت نتائج الجولة أسفرت عن تصدر أبوقير للأسمدة لقمة المجموعة بعد فوزه عصر اليوم على الجزيرة المطروحى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى رافعا رصيده إلى 10 نقاط مستفيدا في وقوع منافسيه حرس الحدود وبلدية المحلة في فخ التعادل أمام مالية كفر الزيات بهدف لمثله والتعادل السلبى أمام الحمام على الترتيب .

وأسفرت باقى مباريات المجموعة عن تحقيق الأوليمبى لفوز غالى خارج ملعبه على الرجاء بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط ويدخل سباق المنافسة من جديد ، كما استعاد فاركو عافيته سريعا بعد تغيير الجهاز الفني والتعاقد مع مجدى عبد العاطى وحقق فوزا غاليا على المنصورة بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط .

كما نجح دكرنس في الفوز برباعية نظيفة خارج ملعبه على بيلا ، في الوقت الذى تعادل فيه بنى عبيد مع كفر الشيخ سلبيا ، وفاز سبورتنج على دمنهور بهدف مقابل للاشئ .

وفى ختام مباريات نفس الجولة بالمجموعة الثانية واصل نادى زد بقيادة أسامة نبيه سلسلة الإنتصارات محققا الفوز على كوكاكولا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة .