شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة تبعد شيكابالا عن مران الزمالك قبل مواجهة الغزالة التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، برنامجاً تأهيلياً فى الجيمانزيوم على هامش المران الجماعى للفريق، بسبب كدمة خفيفة لحقت به فى وجه القدم، وقرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى للفريق، خوض شيكابالا تدريبات منفردة فى الجيمانزيوم للحفاظ على لياقته على أن يخضع للتدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته.

فيما ركز البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، فى بداية مران اليوم، على زيادة التدريبات البدنية من أجل رفع الحمل البدني للاعبين لزيادة معدلات لياقتهم، وأشرف كوستا المدرب العام وباتشيكو على المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بشكل مستمر لمتابعة حالة اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الغزالة التشادى في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء المقبل، وواجه جازيل بطل تشاد أزمة فى المطار ببلاده قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة فى الساعات الجارية، ويحاول مسئولو النادي التشادي حل الأزمة فى التوقيت الحالي من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة غداً الاثنين بدلا من اليوم الأحد، لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وتكمن الأزمة الخاصة بالفريق التشادى فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، وتجرى مناقشات فى الوقت الحالى بين النادى التشادى مع اتحاد الكرة ووزير الرياضة هناك، من أجل الحصول على موافقة بالسفر إلى القاهرة وحل الأزمة خلال الساعات الجارية من أجل التمكن من القدوم إلى مصر ومواجهة الزمالك.

وبذلك سيتأخر وصول الفريق التشادى إلى القاهرة، على أن يتحدد الموعد النهائي لوصولهم خلال الساعات المقبلة، بعدما كان من المقرر أن يصل منافس الزمالك فى الساعة الواحدة من صباح غد الاثنين، حيث ستتواصل إدارة الكرة بالزمالك مع بطل تشاد من أجل استقبالهم فى مطار القاهرة الدولى فور تحديد الموعد النهائي لوصول الفريق بعد تعطل رحلة اليوم.

ويؤكد مسئولو جازيل التشادى لنظرائهم فى الزمالك أنهم يعملون فى الوقت الحالى على حل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض.