شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بالإنجاز التاريخي لـ"بيج رامي" ويؤكد: مثال للتحدى والإصرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب، والرياضة بالإنجاز التاريخى الذى حققه البطل المصرى رامى السباعى الشهير بـ "بيج رامي" وحصوله على المركز الأول فى بطولة "مستر أولمبيا" 2020، والتى تعتبر البطولة الأكبر والأشهر فى لعبة كمال الأجسام مع عمالقة اللعبة حول العالم.

وقدم الدكتور أشرف صبحى التهنئة للبطل المصرى بيج رامى على فوزه بلقب مستر أولمبيا فى إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية التى تشهد العديد من الإنجازات فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يقدم كل الدعم والمؤازرة لأبطال مصر الرياضيين.

وأثنى الوزير على عزيمة البطل "بيج رامي" وقدرته على الفوز بعد تعافيه من إصابة كورونا، والاستعداد الأمثل للبطولة ليضرب نموذجاً فى الإصرار والتحدى والقدرة على الإنجاز.

وأوضح وزير الرياضة أنه سيتم التنسيق مع رئيس اتحاد كمال الأجسام لتكريم بيج رامى، فى إطار الدعم والتشجيع لأبطال مصر المتميزين رياضياً، وحثهم على مواصلة الإنجازات.