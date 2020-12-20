شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع اللجنة الفنية والتنفيذية بالزمالك لمناقشة العرض الفرنسى لمصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد بعد قليل اللجنة الفنية للزمالك، برئاسة فاروق جعفر، جلسة مع اللجنة التنفيذية برئاسة أيمن يونس، بمقر النادى فى ميت عقبة، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة الأول، وفى مقدمتها العرض الفرنسى الذى قدم لمصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، بخلاف مناقشة بعض الملفات الخاصة بتجديد عقود اللاعبين على رأسهم الدولى التونسى فرجانى ساسى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن نادى نانت الفرنسى طلب التعاقد مع مصطفى محمد، ومن المنتظر أن يتم مناقشة الأمر خلال اجتماع اللجنة الفنية مع التنفيذية، خاصة أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة الاحتراف، لافتًا إلى أن النادى الفرنسى لم يقدم عرضًا ماديًا بل اقتصر على استطلاع رأى النادى الأبيض فى إمكانية بيع اللاعب من عدمه، ثم التطرق بعد ذلك للمقابل المادى، وهو ما سيتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة.

وأضاف المصدر، أنه سيتم مناقشة العديد من الملفات الأخرى خلال اجتماع اللجنتين، ومن ضمن تلك الملفات، تجديد التعاقد مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، والذى تم الاتفاق معه مؤخرًا على التجديد لمدة موسم واحد مقابل مليون و550 ألف يورو.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك اعتمدت التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادى واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم، وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا وحسين السيد نائبا للرئيس، وعادل عبدالواحد مسئولا إداريا، وإيهاب يكن منسقا عاما، ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية.

فيما تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادى فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبدالحليم و أيمن يونس وحسين السيد ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام جازيل بطل تشاد والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.