"كورونا وصديد في الوتر".. ماذا حدث لسعد سمير في 365 يوم إصابة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

شهدت قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي، التي تستعد لمواجهة سونيديب بطل النيجر في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، تواجد سعد سمير لأول مرة هذا العام بعد الإصابة التي لحقت به الموسم الماضي وتسببت في غيابه عن صفوف الفريق الأحمر لما يقرب من 365 يوم.

وتعرض سعد سمير للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد بلاتينيوم ستارز (28 ديسمبر 2019) التي جمعتهما بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، ومنذ ذلك اليوم، غاب مدافع الأهلي عن صفوف فريقه.

ماذا حدث لسعد سمير في 365 يوم إصابة؟

كشف مصدر مقرب من سعد سمير لمصراوي، تفاصيل غياب اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، فبعد خضوعه للجراحة في ألمانيا لم يبدأ فترة العلاج بشكل مباشر بعد الجراحة، وهناك أمورًا عرقلت عودته مبكرًا.

وأضاف المصدر –الذي رفض الكشف عن اسمه- أن الطبيب الألماني وضع برنامج طبيعي لسعد، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد حال دون استكماله للبرنامج ومتابعته بشكل منتظم مع الطبيب الألماني وفقًا لما كان مخطط له.

صديد في الوتر

وتابع أن هناك أسبابًا أخرى أثرت على عودة سعد سمير وهو شكواه من بعض الآلام في مكان الجراحة بعد فترة من إجراء العملية، ليتبين فيما بعد حدوث "تلوث" في الجرح أدى لتواجد "صديد والتهاب" حول مكان الإصابة، وهو الأمر الذي اضطر اللاعب لإجراء تنظيف حول مكان الجراحة.

قلق وإحباط

وأشار المصدر في حديثه لمصراوي، أن سعد عانى أيضًا في تلك الفترة من القلق والإحباط، بسبب عدم فهم وضعه من الناحية الطبية وهل الأمور تسير بشكل جيد أم لا.

وأردف أن الأمور بالنسبة لمدافع الأهلي بدأت تستقر في منتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث بدأ اللاعب جلسات التأهيل مع المعد البدني للنادي، مع التركيز على التوافق العضلي والمفصلي للقدم للتأكد من جاهزيته وتعافيه بالشكل الأمثل.