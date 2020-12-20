جمال محمد علي: إصرار ربيع ياسين سبب السفر المبكر لتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية السابق، ورئيس بعثة منتخب مصر للشباب في تونس، أن إصرار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لتونس، كانت السبب في الموافقة على طلبه.

وعاد منتخب الشباب لمصر بعدما تم اعتباره خاسراً في مباراتي ليبيا وتونس ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف اللاعبين.

وقال جمال محمد علي في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" "وفقاً للمستندات كان يمكن أن نلعب مباراة تونس، كان لدينا 15 لاعباً، لكن التضارب كان بسبب مسحة أحمد كوكا".

وأكمل "أحمد كوكا كانت عينته إيجابية لكن قمنا بعمل تحاليل ومسحات ومعه ما يثبت أن عينته سلبية، وبالتالي كنا نمتلك قائمة بها 15 لاعباً".

واستمر "اللاعب محمد أشرف على سبيل المثال، مسحته في مصر كانت إيجابية، ثم مسحة أخرى سلبية وتواجد في تونس، ظهرت مسحة له إيجابية، بعد ذلك 3 مسحات سلبية، بعد العودة لمصر ظهرت مسحته إيجابية، الأمر غريب".

وأضاف "أحمد كوكا صاحب الأزمة مسحته في مصر سلبية، المسحات نتائجها غير دقيقة في بعض الأحيان، ويمكن أن يكون لاعباً لديه مسحة إيجابية وبعد ساعات تظهر سلبية".

وصرح "لقد قمنا بتقديم أوراق واحتجاج رسمي، لكن كان الأفضل من الناحية الطبية عودة المنتخب لضمان سلامة اللاعبين".

واختتم "سفر الفريق المبكر لتونس كان بناء على طلب من ربيع ياسين، كان هناك اصرار من جانبه رغم رفضنا للأمر لكن وافقنا لكي نوفر لهم كل سبل الدعم".