قبل بيج رامي .. مدمن كحل ولبناني ضمن 16 أسطورة في عالم كمال الأجسام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وضع البطل المصري رامي السباعي الشهير بـ "بيج رامي" نفسه ضمن أساطير عالم كمال الأجسام بتتويجه ببطولة "مستر أولمبيا" 2020، والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في اللعبة.

ويعد ''جو ويدر'' هو صاحب فكرة تأسيس هذه البطولة و هو أيضًا مؤسس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وكانت أولى مسابقات ''أولمبيا'' في أكاديمية بروكلين للموسيقى في نيويورك، لتنقسم بطولة ''أولمبيا'' بعد ذلك إلى عدة بطولات: مستر أولمبيا، مس أولمبيا، أولمبيا للياقة، أولمبيا أفضل تقسيم عضلات، أولمبيا 212، وأولمبيا الأساتذة.

رامي لم يكن العربي الأول الذي فاز بالبطولة ولكن سبقه الأسد اللبناني سمير بنوت عام 1983 قبل أن يأتي رامي ويجاوره في لائحة الشرف ضمن 14 أسطورة أخرى توجت بالبطولة، وهم:

حاملو لقب ''مستر أولمبيا'' من عام 1965 وحتى عام 2019:

لاري سكوت

ولد سكوت عام 1938 وهو أول من حصل على لقب "مستر أولمبيا" في العالم، عام 1965، وحينها لم يكن هناك جائزة نقدية للفائز، فقط الاحترام والتقدير والاعتراف بحصوله على أفضل الألقاب وأسماها في عالم كمال الأجسام.

و كان كل ما يهم "سكوت" أن التاريخ سيذكر أنه أول من حصل على لقب مستر أولمبيا رسميًا، وأنه أعظم لاعب كمال أجسام في العالم، وحصل على اللقب عامي (1965-1966)، وتقاعد بعد ذلك بفترة إلى أن توفي في مارس 2014.

سيرجيو أوليفا

كان يوصف "سيرجيو أوليفا" بالأسطورة فى عالم كمال الأجسام، ولد عام 1941، وفاز في بطولة رفع الأثقال في كوبا عام 1962 وخلال فترة إقامته في جامايكا طالب باللجوء السياسي لأمريكا واستطاع الحصول عليه، لينتقل إلى شيكاغو في عام 1963، ليحصل على أول بطولة كمال أجسام في نفس العام.

استطاع "سيرجيو أوليفا" الحصول على عدة بطولات خلال مشواره الاحترافي منها "Mr. Illinois" و"AAU Jr. Mr. America"، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، ليفوز بعد ذلك ببطولة "Mr. World" و"Mr. Universe Contests" ولقب "مستر أولمبيا" لثلاثة أعوام متتالية (1967-1968-1969)، وتوفي عام 2012.

أرنولد شوارزنيجر

رياضي وممثل وسياسي، من أهم الشخصيات في عالم كمال الاجسام.. "أرنولد شوارزنيجر" ولد عام 1947 واسمه مرتبط برياضة كمال الاجسام، حيث فاز ببطولة "مستر أولمبيا" 7 مرات و حفر اسمه في عالم كمال الأجسام و تربع على عرشها فترة طويلة لمدة (6) مواسم متتالية (1970-1971-1972-1973-1974-1975)، بالإضافة إلى عام 1980، حيث استطاع دخول السينما في أكبر أفلام هوليوود وأصبح من أكثر المشاهير في العالم على مر العصور.

بدأ شوارزنيجر تمرينات كمال الأجسام في عامه الـ 15، و كان حجم جسده ضئيلا بالنسبة للاعبي كمال الأجسام، وعندما انتقل إلى كاليفورنيا كان يتدرب على يد "جو ويدر".

وعندما وصل لـ23 عاما، فاز ببطولات عديدة في كمال الأجسام منها "Mr. Universe"، وأيضاً رفع الأثقال و كان هدفه الحصول على لقب "مستر أولمبيا" حيث كان صاحب أفضل عضلات صدر وعضلات "بايسبس" في تاريخ المحترفين.

فرانكو كولومبوس

الممثل الإيطالي "كولومبوس" ولد عام 1941 وبدأ مشواره الرياضي بالملاكمة ثم رفع الأثقال ثم كمال الأجسام، واستطاع الحصول على لقب "مستر أولمبيا" عام 1976، و1981، وفى عام 1977 تعرض لإصابة شديدة في الركبة أثناء مشاركته في تحديات أقوي رجل في العالم.

وبعد تعرضه لجراحة دقيقة، قال الأطباء إنه لن يشفى مرة أخرى ولكنه تعافى خلال 3 سنوات وتحدى الأطباء، وقرر أن يحصل على لقب "مستر أولمبيا" للمرة الثانية عام 1981.

كان من الأصدقاء المقربين لأرنولد شوارزنيجر، وكانوا من شركاء التدريب لفترة طويلة.

ومن أشهر مقاطع الفيديو لكولومبوس وهو يقوم برفع سيارة وتحريكها من مكانها.

فرانك زاين:

ولد فرانك زاين عام 1942، حيث كانت "أولمبيا" تحتاج إلى سيد جديد بعد تقاعد أرنولد، وكولومبوس بسبب إصابة ظهر.

فرانك زاين عمل مدرس رياضيات، واشتهر بالجسم المنحوت و التقسيمات العضلية والخصر الصغير، وحصل على بطولة مستر أولمبيا ثلاث مرات على التوالي.

واستطاع تحقيق البطولة أعوام (1977-1978-1979).

كريس ديكرسون:

ولد عام 1939، درس الموسيقي و كان مغنيا في الأوبرا و لديه مسيرة كبيرة في ممارسة ألعاب القوة وكان واحدا من أفضل المنافسين في لعبة كمال الأجسام بالعالم و كانت لياقته البدنية عالية.

دخل أول مسابقة لكمال الأجسام عام 1965 "Mr. Long Beach competition"، حيث حصل على المركز الثالث، وفاز بـ24 بطولة خلال مشواره الاحترافي، وُعرف بأكبر الحاصلين على بطولة "مستر أولمبيا" عام (1982)، وتقاعد عام 1994.

سمير بنوت:

ولد في لبنان عام 1955، وعُرف بـ"أسد لبنان" وكان يسعى للاحتراف منذ طفولته التي قضاها في الصالات الرياضية، وكان حلمه السفر إلى الولايات المتحدة ليحصل على أرقي لقب فى عالم كمال الأجسام "مستر أولمبيا"، وحصل عليها عام (1983).

شارك "بنوت" في اختراع بعض المعدات الرياضية التي تم تسويقها من خلال شركة ألمانية وأيضاً قام بتأسيس"Bannout Nutrition" لإنتاج المكملات الغذائية.

لي هاني:

ولد عام 1959، وهو صاحب أول رقم قياسي فى تاريخ "مستر أولمبيا" 8 مرات على التوالي، أعوام (1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991)، بعد أن اعتقد العالم أن أرنولد شوارزنيجر هو صاحب الرقم القياسي الوحيد جاء لي هاني ليغير التاريخ بحفر اسمه برقم قياسي جديد.

كان "هاني" يقوم بالتمارين الشاقة دائماً للحصول على أفضل النتائج، متذكراً أسطورة كمال الأجسام "سيرجيو أوليفا"، محاولا الوصول إلى نفس مستواه.

دوريان ييتس:

ولد عام 1962 في كولدفيلد- كندا، وحصل على بطولة "مستر أولمبيا" 6 مرات على التوالي وهو صاحب لقب أفضل عضلات، ظهر في عالم المحترفين وعُرف أسلوب تمرينه بتمرين الدم والأحشاء، وهو من قام بتعريف كلمة ضخم على مسرح "مستر أولمبيا".

وحصل على البطولة 6 مرات، أعوام: (1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997)

وله العديد من الإنجازات في كمال الأجسام خلال مشواره الرياضي منها (1985 المركز السابع الألعاب العالمية - 1986 المركز الأول بطولة بريطانيا- 1988 المركز الأول بطولة بريطانيا- 1990 المركز الأول ليلة الأبطال- 1991 المركز الأول ليلة الأبطال- 1991 المركز الثاني مستر أولمبيا) واعتزل دوريان رياضة كمال الاجسام عام 1997 لإصابته بنزيف داخلي بمعدته، وتبين أن الأسبرين تسبب في تمزيق جدار معدته.

روني كولمان:

ولد عام 1964 في ولاية لويزيانا- الولايات المتحدة، خدم كضابط شرطة في ولاية تكساس، وفاز في أول منافسه له كلاعب محترف في بطولة "كند برو" عام 1995، وحصل على المركز الأول في عام 1997 في مسابقة روسيا الكبرى ومسابقة ليلة بطل في عام 1998 ومسابقة "تورنتو برو" في نفس العام.

وبعد نجاح كولمان فى كمال الأجسام قدم فيديوهات عديدة للتدريب يعطي من خلالها نصائح من خلال خبرته في كمال الأجسام.

وحصل كولمان على بطولة "مستر أولمبيا" 8 مرات على التوالي وهو صاحب ثاني رقم قياسي بعد "لي هاني"، و كان يعتمد في تمريناته على الأوزان الحرة أكثر من الأجهزة للحصول على أكبر قدر من الضخامة العضلية و المرونة.

كما قال في إحدى الحوارات الصحفية أنه أجرى جراحة انزلاق غضروفي صعبة وكانت آخر مشاركاته فى بطولة "مستر أولمبيا" عام 2007 حيث حصل على المركز الرابع.

وحصل على البطولة أعوام: (1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005)

جاي كتلر:

ولد جاي كتلر عام 1973 في ولاية ماسشيوتس - الولايات المتحدة، بدأ بالتمرين في سن 18 سنة وكان أول فوز له عام 2000 فى بطولة ليلة الأبطال.

لعب وحصل على العديد من البطولات خلال مشواره فى كمال الأجسام، منها (ارنولد كلاسيك المركز الأول 2002 - 2003 - 2004) والبطولة الاشهر عالمياً (مستر أولمبيا المركز الأول 2006 -2007 - 2009 - 2010)

حصل على البطولة 4 مرات أعوام: (2006 - 2007 - 2009 - 2010).

وكان كتلر يحصل دائما على المركز الثاني في مستر أولمبيا أمام رونى كولمان حتى استطاع اقتناص الفوز من كولمان عام 2006 حتى حصل دكستر جاكسون على أوليمبيا عام 2008، ثم عاد كتلر متفوقاً عليه في 2009 و 2010

دكستر جاكسون:

ولد في 25 نوفمبر 1969 وفاز بالأوليمبياد في 2008، على الرغم من أنه لم يكن متوقعا أن يحصل على هذا اللقب، مشيرا إلى أن ذاك العام كان الأفضل في تاريخ هذا البطل.

وفي 2009 حصل دكستر على المركز الثالث، وفي 2010 حصل على المركز الرابع، بينما تراجع إلى المركز السادس في 2011 وعاد إلى التقدم مرة أخرى عندما أحزر المركز الرابع في 2012، وحصل على بطولة "مستر أوليمبيا" عام 2008.

فيل هيث:

ولد في 18 ديسمبر 1979 في واشنطن بالولايات المتحدة وفاز بالأولمبياد في 2011 و2013، وهو يسير بخطى واثقة فهو البطل الصغير وكان لقاؤه في المنافسة يجعل خصمه ينتظر الإخفاق.

"لا يعرف سوى النصر" وحصل على المركز الثالث في 2008 ثم الثاني في 2010 تمهيدا للمركز الأول في 2011 ليستحوذ عليها 7 مرات متتالية.

حصد بطولة "مستر أولمبيا" أعوام (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -2016 - 2017).

شون رودين:



واحدة من القصص المهلمة في عالم الرياضة قدمها البطل الأمريكي من أصل جاميكي شون رودين الذي أنهى سيطرة فيل على البطولة بعدما توج بها عام 2019.

شون رودين الذي ولد في 2 أبريل 1975 في جامايكا، وهاجر إلى الولايات المتحدة في 1990 واستقر في ماريلاند، تورط لفترة من الزمن بإدمان الكحول بعد وفاة والده "لويدز"، لكنه تغلب على ذلك بمساعدة صديقه لينور كارول ليتوج بالبطولة.

براندون كيري:

براندون كيري ولد في 19 أكتوبر 1982 في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، واهتم بالتدريب بالأوزان منذ نعومة أظفاره حين تلقى زوجاً من الدمبلز هدية لعيد ميلاده السادس.

وقد كان مغرماً بتقليد أبطال الحركة مثل جي آي جو، وروكي، ورامبو واحتراف لعبة كمال الأجسام حتى توج بالبطولة الأهم عام 2019 .