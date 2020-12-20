"الهدف الأجمل".. أفشة يتفوق على شيكابالا في استفتاء كاف الجماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز هدف محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، أمام الزمالك في نهائي القرن بجائزة أفضل هدف في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا 2019/2020، بناء على تصويت الجماهير.

وكان أفشة سجل هدف حصد الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا بعد تسجيل هدف الفوز على الزمالك بنتيجة (2-1) في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 27 نوفمبر الماضي بإستاد القاهرة الدولي.

وطرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسابقة بين الجماهير لاختيار أفضل هدف في دوري أبطال إفريقيا 2019-20 عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وانحصرت المنافسة بين هدفين في النهائي.

وشهد الاستفتاء منافسة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة من غلقه بين محمد مجدي أفشة ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك الذي أحرز هدف تعادل فريقه في نهائي القرن، قبل أن يخسر اللقاء في النهاية.

وشارك في استفتاء "كاف" أكثر من مليون و180 ألف شخصًا، واختار 52.5% من النسبة الإجمالية من المشاركين في الاستطلاع هدف أفشة كأجمل هدف في المسابقة، فيما اختار 47.5% هدف شيكابالا.