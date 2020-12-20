"يغيب عن مونديال الأندية".. الأهلي يعلن خضوع ناصر ماهر لجراحة في الكتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن النادي الأهلي، خضوع ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول بالنادي لعملية جراحية غدًا الاثنين، في الكتف خلال مشاركته في مباراه فريقه ضد مصر للمقاصة بالجولة الأولى من بطولة دوري we المصري الممتاز.

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عرض اللاعب على "كونسلتو طبي" مُتخصص؛ من أجل تحديد العلاج المطلوب بشكل دقيق، وتم الاستقرار على إجراء جراحة للاعب بمعرفة الدكتور باسم فليجة أحد أكبر الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.

ولفت الأهلي في بيانه إلى أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين، ما يعني صعوبة لحاقه بمنافسات الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية التي ستقام خلال الفترة بين الأول من فبراير وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن ناصر ماهر عاد إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية فترة إعارته في سموحة.