أحمد عادل عبدالمنعم يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: أعلن أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب عبدالمنعم: "ايجابي كورونا الحمد لله دعوتكم".

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