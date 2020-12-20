"حالته مستقرة".. الزمالك ينفي شائعة وفاة رئيس اللجنة المؤقتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: نفى نادي الزمالك بشكل رسمي ما تردد بشأن وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة التي تُدير النادي متأثراً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأصيب منذ أيام رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك بفيروس كورونا. ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي للزمالك على لسان اللواء مصطفى البكري شقيق رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك، أن شقيقه حالته مستقرة. وقال شقيق رئيس لجنة الزمالك المؤقتة "لا صحة لما تم تداوله بشأن وفاة المستشار أحمد البكري، كل ما تردد مجرد شائعات". واختتم "رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك في حالة مستقرة ويتعافى حالياً من فيروس كورونا".

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