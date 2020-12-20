مصدر يكشف لمصراوي حقيقة اتصالات ريال مدريد بـ"محمد صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفي مصدر مطلع اهتمام ريال مدريد بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على خلفية تصريحات اللاعب حول مستقبله مع الريدز.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ "الخليج 365" أن صلاح لم يتلق أي اتصالات من النادي الملكي الأسباني ونفس الأمر لوكيله.

وأجرى صلاح، مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية، صباح أمس السبت، تحدث خلالها عن بعض الأمور المتعلقة بمستقبله، كما أبدى حزنه بسب عدم ارتداءه شارة قيادة ليفربول في مباراته الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام ميتييلاند الدنماركي ولم يحسم موقفه في حالة تلقيه عروضا من برشلونة أو ريال مدريد.

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وعلق "مو" على إمكانية انتقاله لريال مدريد وبرشلونة: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا".

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية إن مصدرا مقربا من محمد صلاح، أكد تلقي ممثله اتصالا من نادي ريال مدريد الذي يهتم بالتعاقد مع الملك المصري على حد قول الشبكة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا اثليتك" فإن حديث صلاح عن قطبي الكرة الإسبانية (برشلونة وريال مدريد)، ربما يكون تلميحا من جانب اللاعب المصري لتجديد عقده مع الفريق حيث يتبقى له عامان ونصف، وهي مدة تنتهي بنهاية يوينو 2023.

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وقالت الصحيفة إن مسئولي ليفربول- بقيادة المدير الرياضي مايكل إدواردز- يشعرون بالراحة حيال الأمر وسيتعاملون معه عندما يرون الوقت الأنسب لذلك.

وأكدت "ذا أثليتك" أن قرار كلوب بجلوس صلاح على مقاعد بدلاء فريقه ضد كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما أمس السبت بالجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي لم يكن بسبب تصريحاته عشية المباراة، مضيفة أن المدرب الألماني اتخذ هذا القرار قبل مباراة الريدز ضد توتنهام في الجولة السابقة من البطولة ذاتها.