اخبار مصر | من هم بدلاء أفشة والسولية وربيعة في تشكيلة الاهلي أمام بطل النيجر؟

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري اليوم الأحد ضم الثلاثي سعد سمير وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري لقائمة الفريق التي غادرت إلى النيجر اليوم بدلًا من رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة متجهة إلى النيجر؛ استعدادًا لمواجهة فريق سونيديب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

وضمت بعثة الأهلي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.

ويترأس البعثة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد إصابة محمد الدماطي بفيروس كورونا.