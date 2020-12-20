بث مباشر | شاهد ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد وايبار في إحدى مباريات اليوم الاحد 20-12-2020 ضمن الجولة 14 من الدوري الاسباني، والتي تقام على الملعب البلدي إبوروا، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسيه لويس مونويرا مونتيرو”.

ينقل البث المباشر لمواجهة “ريال مدريد وايبار” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة لاليجا تي في بار.

وينطلق بث مباشر مواجهة ريال مدريد وايبار في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

والبداية مع المستضيف “ايبار” إذ أدى تعادله في الجولة الماضية امام “ريال سوسيداد” إلى تمديد مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري الاسباني إلى خمس مباريات، تعادل في 4 وفاز في مباراة واحدة، ويتطلع اليوم إلى تفادي الخسارة للمرة السادسة لأول مرة منذ ديسمبر 2017.

ولكن تبدو مهمة “ايبار” صعبة حيث لم ينجح في تحقيق الفوز على ريال مدريد سوى مرة واحدة فقط، وتعادل في 2، وخسر في 11 مواجهة.

وتعد مسيرة ايبار على أرضه هذا الموسم في الدوري الاسباني مخيبة للآمال، حيث يعد الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على ملعبه مرة واحدة فقط، وخسر في 3 وتعادل في 4.

على الجانب الآخر، وجد “ريال مدريد” بعض الزخم في السباق على اللقب بعد تسجيله ثلاثة انتصارات متتالية، وسيبحث اليوم عن الانتصار الرابع على التوالي لأول مرة في الدوري الاسباني هذا الموسم من أجل استعادة الصدارة من جديد.

وما سيثير قلق زيدان اليوم هو ان ريال مدريد حقق فوز واحد فقط في اخر 3 مباريات خاضها خارج ملعبه وكان على حساب “إشبيلية”، بينما تعادل في مباراة وخسر مثلها.

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