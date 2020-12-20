رومينيجه: الدوري الالماني لم يصل لهذا المستوى من قبل

أشاد كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ بقوة الدوري الألماني بعد تأهل أربعة أندية من البوندسليجا إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام .2014

وقال رومينيجه في تصريحات لبرنامج “دوبيلباس” على قناة “سبورت1” التليفزيونية “أعتقد أن مسابقة البوندسليجا نادرًا ما كانت أفضل، ربما لم تكن أفضل أبدًا من وضعها الحالي”.

وأضاف “هناك عمل جيد تم إنجازه في البوندسليجا، وفي النهاية فإن البوندسليجا ستستفيد على المدى الطويل”.

وتأهل بايرن ولايبزج وبوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ لدور الستة عشر لدوري الأبطال كما بلغ فريقا هوفنهايم وباير ليفركوزن دور الـ32 من الدوري الأوروبي.