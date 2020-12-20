أشاد كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ بقوة الدوري الألماني بعد تأهل أربعة أندية من البوندسليجا إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام .2014
وقال رومينيجه في تصريحات لبرنامج “دوبيلباس” على قناة “سبورت1” التليفزيونية “أعتقد أن مسابقة البوندسليجا نادرًا ما كانت أفضل، ربما لم تكن أفضل أبدًا من وضعها الحالي”.
وأضاف “هناك عمل جيد تم إنجازه في البوندسليجا، وفي النهاية فإن البوندسليجا ستستفيد على المدى الطويل”.
وتأهل بايرن ولايبزج وبوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ لدور الستة عشر لدوري الأبطال كما بلغ فريقا هوفنهايم وباير ليفركوزن دور الـ32 من الدوري الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر رومينيجه: الدوري الالماني لم يصل لهذا المستوى من قبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.