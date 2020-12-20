بث مباشر | مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “توتنهام وليستر سيتي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 20-12-2020 ضمن الجولة 14 من الدوري الانجليزي.

ينقل البث المباشر لمواجهة “توتنهام وليستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

تقام مباراة توتنهام وليستر سيتي على استاد توتنهام هوتسبر، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”، وتنطلق في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

يتواجد توتنهام في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يأتي بعده مباشرة ليستر سيتي إذ يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

وخسر توتنهام شراكته لفريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما خسر امامه في الجولة الماضية بنتيجة (2-1)، وهي أول هزيمة له في البريميرليج منذ خسارته امام “إيفرتون” في الجولة الأولى، إذ خاض بعدها 11 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 4.

ويعد توتنهام الفريق الوحيد الذي لم يستقبل هدفًا في الشوط الأول على أرضه في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

ويأتي ليستر سيتي هو الآخر من هزيمة تجرعها على يد “إيفرتون” بهدفين نظيفين جاء احدها من ضربة ركنية وهي نقطة سلبية يعاني منها الثعالب حيث تلقت شباكهم سبعة أهداف من ركلات ركنية هذا الموسم.

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توتنهام – ليستر سيتي

????الدوري الانجليزي (الجولة 14)

????️استاد توتنهام هوتسبير

⌚تبدأ في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

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