أخبار ليفربول: مصدر مقرب من محمد صلاح يكشف تواصله بالفعل مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد تحرك بالفعل صوب نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وبدأ في التواصل مع النجم المصري، وذلك بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها علاقة نجم الريدز، ومدربه الألماني يورجن كلوب؛ بسبب تصريحات اللاعب التي لم ينفي فيها إمكانية الرحيل.

ونقلت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية عن “مصدر مقرب من صلاح، تأكيده أن نادي ريال مدريد يمتلك حاليًا اتصالًا وثيقًا مع ممثلي اللاعب، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا بالتعاقد معه.

وأفادت شبكة ديفنسا سنترال، أن فكرة الانتقال إلى ريال مدريد موجودة لدى النجم المصري، وستضح الأمور بعد انتهاء الموسم الحالي.

وبحسب نفس التقرير الصادر عن الشبكة الإسبانية؛ أكد ممثل صلاح قبل عدة أشهر، أن ريال مدريد قدم بالفعل عرضًا لضمه، لكن فكرة الانتقال أصبحت الآن أكثر واقعية من أي وقت مضى.

ووفقًا للشبكة الإسبانية أيضًا، فإن رئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” يعتبر النجم المصري أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.ويقدم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا موسم رائع مع ليفربول، إذ خاض 21 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 16 هدفًا، وصناعة 4 أخرى.

وأثار صلاح جدلًا واسعًا مؤخرًا بعدما أجرى حوارًا مع صحيفة “آس” الإسبانية، تطرق خلاله إلى شعوره بخيبة أمل بعدما حُرم من حمل شارة قيادة ليفربول أمام ميتييلاند الدنماركي في المباراة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومنحها للشاب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.

وتعليقًا على إمكانية انتقاله إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية، أجاب صلاح: “أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث في المستقبل. أستطيع القول بأن كل شيء في يد النادي حاليًا”.

وبعد تلك التصريحات، لم يشارك صلاح أساسيًًا في مباراة الريدز الأخيرة ضد كريستال بالاس أمس السبت في واقعة نادرة، حيث قال المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب: “للمرة الأولى منذ فترة أتيحت لنا الفرصة للقيام بتغيير في التشكيل، مو لعب آخر أربع مباريات في فترة صغيرة، وكان إشراكه في الشوط الثاني فكرة جيدة “.

وفيما يخص الحوار مع صحيفة الآس، رد كلوب قائلًا: “ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي”.