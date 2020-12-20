فرانك لامبارد يزف أخبار سعيدة لمشجعي تشيلسي بشأن حكيم زياش

استعاد تشيلسي خدمات نجمه المغربي حكيم زياش، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، والتي أبعدته عن مباريات فريقه الأخيرة.

وتحدث مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة وست هام يونايتد، غدًا الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، عن عودة زياش، قائلًا: “لقد عاد للمرة الأولى إلى التدريبات بمستوى رائع؛ ولكن لن نجزم إذا كان سيشارك بشكل أساسي”.

ويحتاج تشيلسي بشدة العودة إلى طريق الانتصارات، وهذه المرة أمام وست هام على ملعب ستامفورد بريدج، خصوصًا بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز على يد ولفرهامبتون الأسبوع الماضي.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، مصابًا خلال المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي (3-1) على ليدز يونايتد قبل أسبوعين، بسبب مشكلة في أوتار الركبة، حيث غاب النجم المغربي عن مواجهة كراسنودار في دوري أبطال أوروبا، ومبارتي إيفرتون وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، حيث ينتظر لامبارد عودة زياش، لا سيما عقب الإضافة القوية التي قدّمها للفريق.

يذكر أن حكيم زياش انضم إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي نظير 36 مليون جنيه إسترليني، وما أن وطئت قدميه أرض الملعب أثبت قدراته سريعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار المباريات الماضية.