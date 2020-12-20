نجم مانشستر يونايتد يحدد موقفه بين تمثيل منتخب إنجلترا والكونغو الديمقراطية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن موقف الظهير الأيمن لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، آرون وان بيساكا من اللعب لصالح منتخب إنجلترا، أم جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعد فرصة بيساكا في تمثيل منتخب إنجلترا صعبة بعض الشيء، نظرًا لوجود أكثر من عنصر مميز في مركزه، مثل نجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، نجم مانشستر سيتي كايل ووكر، ونجم أتلتيكو مدريد الإسباني، كيران تريبير.

وتم استدعاء بيساكا إلى قائمة المنتخب الإنجليزي الأول في أغسطس الماضي، استعدادًا لمواجهة كوسوفو، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو) 2020، قبل أن يغادر المعسكر بداعي الإصابة.

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، فإن منتخب الكونغو الديموقراطية، يحاول استغلال عدم تمثيل بيساكا لمنتخب إنجلترا الأول حتى الآن، من أجل إقناعه باللعب في صفوفه.

ويعتبر نجم مانشستر يونايتد من أصول كونغولية، وسبق له تمثيل منتخب الكونغو تحت 20 عامًا في عام 2015، وللمصادفة كانت ضد إنجلترا.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أكد نفس التقرير الصادر عن صحيفة التايمز؛ أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يصمم على تمثيل منتخب إنجلترا، على الرغم من صعوبة المشاركة، في ظل المنافسة الكبيرة على مركزه.

يذكر أن آرون وان بيساكا انضم إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي لعام 2019، قادمًا من كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.