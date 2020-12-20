بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وليدز يونايتد” في إحدى مباريات اليوم الاحد 20-12-2020 ضمن الجولة 14 من الدوري الانجليزي.

ينقل البث المباشر لمواجهة “مانشستر يونايتد وليدز يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 5، بصوت المعلق البحريني “خالد الحدي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

تقام مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد على ملعب “أولد ترافورد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ستكون هذه أول مباراة لـ”ديربي بينينز” الذي يجمع بين “مانشستر يونايتد وليدز يونايتد” منذ فبراير 2004، والذي انتهى حينها بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتاريخيًا يتفوق مانشستر يونايتد على “ليدز يونايتد” في الدوري الانجليزي إذ فاز عليه 37 مرة، بينما فاز ليدز 23 مرة، وسيطر التعادل على 32 مباراة، ولم يتذوق الشياطين الحمر طعم الخسارة امام ليدز على ملعب أولد ترافورد منذ 1992.

وبعيدًا عن الماضي، سننتقل الآن للحديث عن الحاضر، حيث يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يقبع ليدز يونايتد في المركز 14 برصيد 17 نقطة.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم على أرضه في الدوري الانجليزي، حيث خاض 6 مباريات على أولد ترافورد، تعادل في مباراتين وخسر في 3، وحقق فوزه الأول على حساب “وست بروميتش ألبيون” بهدف دون رد سجله “برونو فيرنانديز” من علامة الجزاء.

وفي ظل غياب الجماهير أصبح معدل تهديف مانشستر يونايتد على أولد ترافورد في الدوري الانجليزي ضعيف للغاية حيث سجل 0.5 هدف فقط في المتوسط ​​لكل مباراة على أرضه.

وعلى النقيض من ذلك، سجل ليدز يونايتد 5 أهداف كاملة في مباراة واحدة على أرضه وكانت في الجولة الماضية امام “نيوكاسل يونايتد” ويعد هذا الفوز هو الثاني فقط في آخر 7 مباريات لرجال مارسيلو بيلسا في الدوري الانجليزي.

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مانشستر يونايتد – ليدز يونايتد

????الدوري الانجليزي (الجولة 14)

????️ملعب أولد ترافورد

⌚تبدأ في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

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