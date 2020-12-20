شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متجهة إلى النيجر علي متن طائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في طريقها إلى النيجر، لخوض مواجهة سونيديب بطل النيجر، في افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بإنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي عبر صالة 3 بالمطار، وسط إجراءات وقائية مكثفة، وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة متجهة إلى النيجر.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة طبية، استعدادًا للسفر إلى النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر، وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة، أمس الأول، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتشهد رحلة سفر الأهلي غياب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر، خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري العام، أمام غزل المحلة، ويقود جونسون، المدرب العام للأهلي، الفريق خلال فترة غياب موسيماني، حيث قاد الفريق فنيًا في مواجهة المحلة، كما سيقود الأهلي أمام سونيديب حال غياب موسيماني بشكل رسمي.